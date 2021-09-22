Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. Balotelli takımınını ikinci golünü attıktan sonra saha kenarına gelip Sergen Yalçın'a beynini işaret etmiş, ortalık gerilmişti. Yalçın'ın yıllar önceki sözleriyle ilgili bu hareketi yapan Balotelli hakkında dış basında flaş manşetler atıldı. Yabancı basın, İtalyan golcünün Sergen Yalçın'dan intikam aldığı yorumunda bulundu.