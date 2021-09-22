Haberler Spor Videoları İntikamını soğuk yedi! Mario Balotelli 8 yıl sonra öcünü aldı! Attığı gol sonrasın Sergen Yalçın'a öyle bir hareket çekti ki...

İntikamını soğuk yedi! Mario Balotelli 8 yıl sonra öcünü aldı! Attığı gol sonrasın Sergen Yalçın'a öyle bir hareket çekti ki...

İntikamını soğuk yedi! Mario Balotelli 8 yıl sonra öcünü aldı! Attığı gol sonrasın Sergen Yalçın'a öyle bir hareket çekti ki...
22.09.2021 09:44
Ana Sayfa 03:17
İstanbul'da yoğun trafik!
Ana Sayfa 02:40
Ankara’da zincirleme trafik...
Ana Sayfa 01:02
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 21. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:48
Çığlık atarak balkona çıkan...
Ana Sayfa 29:21
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:36
Leyla Lydia Tuğutlu’dan bikini...
Ana Sayfa 00:14
Hilal Altınbilek’ten baba-kız...
Ana Sayfa 00:58
CHP'den Başkan Erdoğan'a ve...
Ana Sayfa 06:26
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Ana Sayfa 00:47
Başkan Erdoğan’a New York’ta...
Ana Sayfa 00:15
EDHO'dan üst üste 2 dev...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. Balotelli takımınını ikinci golünü attıktan sonra saha kenarına gelip Sergen Yalçın'a beynini işaret etmiş, ortalık gerilmişti. Yalçın'ın yıllar önceki sözleriyle ilgili bu hareketi yapan Balotelli hakkında dış basında flaş manşetler atıldı. Yabancı basın, İtalyan golcünün Sergen Yalçın'dan intikam aldığı yorumunda bulundu.


Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Spor Videoları
SON DAKİKA