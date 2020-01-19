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ING All-Star 2020 şut yarışmasının kazananları belli oldu

ING All-Star 2020 şut yarışmasının kazananları belli oldu

19.01.2020 19:04

Bu yıl 17.si gerçekleştirilen ve A Spor'dan yayınlanan ING All-Star 2020'de Lenovo Şut Yarışması'nı Yeşil Takım'da yer alan Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer ve Tutku Açık kazandı.


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