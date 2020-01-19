ING All-Star 2020 şut yarışmasının kazananları belli oldu 19.01.2020 19:04

Bu yıl 17.si gerçekleştirilen ve A Spor'dan yayınlanan ING All-Star 2020'de Lenovo Şut Yarışması'nı Yeşil Takım'da yer alan Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer ve Tutku Açık kazandı.