Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 09:12

GOL | Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (Barış Alper Yılmaz)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, 6. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Corendon Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti.