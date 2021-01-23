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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru İstanbul'da
23.01.2021 09:51
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Son dakika haberine göre Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.


Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Onyekuru, Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.
Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
Genç futbolcu, tekrar Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
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