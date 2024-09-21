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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho videolu gönderme!
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho videolu gönderme!

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:26 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:26

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sezonun ilk derbisinde mağlubiyet yaşadı. Galibiyetin ardından Galatasaray'ın sosyal medya ekibi, göndermeli paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. ''M̴o̴u̴r̴i̴n̴h̴o̴ ̴U̴n̴i̴v̴e̴r̴s̴e̴ ❌ Okan Buruk Rules! ✅'' notuyla yapılan paylaşım ise dikkat çekti. İşte o gönderinin videosu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı ancak sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine 3-1 mağlup olarak derbiden boynu bükük ayrıldı.

Maç sonrasında ise Galatasaray cephesinde kutlamalar sosyal medyada yankı buldu. Özellikle sosyal medya ekibinin ''M̴o̴u̴r̴i̴n̴h̴o̴ ̴U̴n̴i̴v̴e̴r̴s̴e̴ ❌ Okan Buruk Rules! ✅'' şeklindeki paylaşımı büyük dikkat çekti. Mourinho'nun taktiksel ustalığına atıfta bulunulan ve Okan Buruk'un liderliğini vurgulayan bu gönderme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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