Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho videolu gönderme!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı ancak sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine 3-1 mağlup olarak derbiden boynu bükük ayrıldı.
Maç sonrasında ise Galatasaray cephesinde kutlamalar sosyal medyada yankı buldu. Özellikle sosyal medya ekibinin ''M̴o̴u̴r̴i̴n̴h̴o̴ ̴U̴n̴i̴v̴e̴r̴s̴e̴ ❌ Okan Buruk Rules! ✅'' şeklindeki paylaşımı büyük dikkat çekti. Mourinho'nun taktiksel ustalığına atıfta bulunulan ve Okan Buruk'un liderliğini vurgulayan bu gönderme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.