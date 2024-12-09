Galatasaray'a 2 kötü haber!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 19:26

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın diz iç yan bağlarında esneme, zorlanma ve kanama tespit edSüper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda maç içerisinde sakatlanan Osimhen ve Barış Alper Yılmaz mücadeleyi tamamlayamadı. Galatasaray, iki yıldızının sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı - kırmızılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

OSIMHEN'DE ZORLANMA VE KANAMA



"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

BARIŞ ALPER'DE ZORLANMA, KANAMA VE ÖDEM



"Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."



"Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir. "

3 HAFTA YOK!



Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın 3 hafta, Victor Osimhen'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.