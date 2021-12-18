Haberler Spor Videoları Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray vs istanbul Başakşehir canlı anlatım izle! | GS - Başakşehir

Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray vs istanbul Başakşehir canlı anlatım izle! | GS - Başakşehir

Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray vs istanbul Başakşehir canlı anlatım izle! | GS - Başakşehir
18.12.2021 19:07

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:06
Hande Yener hamamdan paylaştı!
Ana Sayfa 34:54
TÜSİAD haddini aştı!
Ana Sayfa 00:20
TOGG yeni sembolünü #Togg...
Ana Sayfa 03:22
Asgari ücret üzerinde maaş...
Ana Sayfa 00:51
Gri listedeki terörist artık...
Ana Sayfa 01:17
4.250-5000 TL maaşla personel...
Ana Sayfa 01:21
Memur maaş zammı ne kadar...
Ana Sayfa 04:17
TİP'li Sera Kadıgil haddini...
Ana Sayfa 00:17
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ana Sayfa 02:27
Başkan Erdoğan Afrikalı...
Ana Sayfa 03:55
Pinheiro, Beşiktaş için...
Ana Sayfa 01:23
Oğlunun düğününe gidemedi!...

Galatasaray maçı canlı izle! Son dakika spor haberleri... Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Spor Videoları

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR | CANLI
Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

11'LER
GALATASARAY: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

TERİM CEZALI
Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamıyor.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.

27. RANDEVU
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

SON DAKİKA