Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray vs istanbul Başakşehir canlı anlatım izle! | GS - Başakşehir

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR | CANLI

Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

11'LER

GALATASARAY: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne



BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

TERİM CEZALI

Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamıyor.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.

27. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.