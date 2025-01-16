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Galatasaray Hatayspor karşılaşması için Mersin’e gitti!
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Galatasaray Hatayspor karşılaşması için Mersin'e gitti!

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 18:17

Galatasaray, Hatayspor ile karşılaşacağı maçın son çalışmasını yaparak Mersin'e gitti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması için Mersin'e gitti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Mersin'e gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, sakatlığı devam eden Mauro Icardi ile Gabriel Sara, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın, Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

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