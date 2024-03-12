Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında elde edilecek bilet geliri depremzedelere bağışlanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."