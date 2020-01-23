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Galatasaray - Çaykur Rizespor ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Rövanş Maçı)

Galatasaray - Çaykur Rizespor ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Rövanş Maçı)

23.01.2020 23:30

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Rövanş Maçında Çaykur Rizespor'u 1-1 biten ilk maçın rövanşında Türk Telekom Stadı'nda ağırladı. Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı özeti...


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Rövanş Maçında Çaykur Rizespor'u 1-1 biten ilk maçın rövanşında Türk Telekom Stadı'nda ağırladı. Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı özeti...
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