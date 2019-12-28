Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? |Video 28.12.2019 13:41

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısının son karşılaşmasına çıkacak olan sarı kırmızılı ekip devreyi 3 puanla kapamak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray, 24 puanla 7. sırada yer alırken Antalyaspor ise 14 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Peki, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. Galatasaray Antalyaspor maçına dair tüm ayrıntılar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr farkıyla sizlerle...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımda Jimmy Durmaz cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacağı Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak, VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak.

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR'UN 47. RANDEVUSU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

GALATASARAY'DA BAZI İSİMLER İÇİN VEDA MAÇI

Galatasaray'da ilk devrenin son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde ayrılık rüzgarları esecek. Avrupa serüveni hazinle biten sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim, Ocak ayında bazı futbolcuların gönderileceğinin sinyallerini vermişti. Bu isimlerin Nagatomo, Mariano, Seri, Jimmy, Emre Mor ve Belhanda olduğu kesin gibi. 6 futbolcu Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarların huzuruna son kez çıkacak.