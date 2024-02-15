Futbolun Kurallarını Belirleyen Uluslararası Kurul (IFAB), oyunun dürüstlüğünü koruma amacıyla yeni bir adım attı: Mavi Kart uygulaması. Bu yeni kart, hakemi yanıltma girişimlerinde ve hakeme yönelik itirazlarda kullanılacak. Mavi Kart'ın devreye girmesiyle, futbolcuların sahadaki davranışlarına yeni bir boyut kazandırılması hedefleniyor. Aldığı mavi kartla, futbolcu 10 dakika boyunca oyundan uzaklaştırılacak. Eğer bir oyuncu iki mavi kart, ya da bir sarı ve bir mavi kart alırsa, oyun dışı bırakılacak. Bu kural değişikliği, futbolun daha adil ve saygılı bir atmosferde oynanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. İşte detaylar...