Futbolda bahis soruşturması: Hangi futbolcu ve yöneticiler gözaltında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı.



Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Özellikle İstanbul dışında diğer illerde gözaltına alınanlar arasında bazı futbolcuların da olduğu bilgisine ulaşıldı.





MERT HAKAN YANDAŞ VE MURAT SANCAK GÖZALTINDA



Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği 27'sinin futbolcu olduğu belirtildi.

Gözaltına listesinde Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınanlara ilişkin bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;

MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor – Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltına alma ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."



"TANINMIŞ İSİMLER YER ALACAK"



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.