Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak?

Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman yapılacak? F1 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak? Yıllar sonra merakla beklenen Türkiye Grand Prix’i için geri sayım sürüyor. Tarihi yarışın son derece çekişmeli olması bekleniyor. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? Koronavirüs nedeniyle organizasyonun takvimi defalarca değişmiş ve Kasım ayında Türkiye yarışı yapılacağı belirlenmişti.

F1 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak? Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? Türkiye yarışı S Sport kanalından canlı izlenebilecek. Sezonun geri kalan döneminde Türkiye, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yarışları yapılacak. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman?

FORMULA 1 TÜRKİYE YARIŞI NE ZAMAN?

Yarış 13-14-15 Kasım tarihlerinde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 TÜRKİYE SEYİRCİLİ Mİ?

stanbul Valiliği, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin koronavirüs sebebiyle seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.