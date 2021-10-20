Haberler Spor Videoları Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması!! Tercihi belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması!! Tercihi belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması!! Tercihi belli oldu mu?
20.10.2021 16:43 - Son Güncelleme: 20.10.2021 16:44
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Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "3 seçeneğim var, henüz karar vermedim." dedi. (FB spor haberleri)

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, hangi milli takımı seçeceğine karar vermediğini söyleyerek, "Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadele öncesinde genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarın Antwerp ile güzel bir maç oynayacaklarını belirten Kadıoğlu, "Eski takım arkadaşlarımızla karşılaşacağız, Frey, Samatta ile. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelip, Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız" diye konuştu.

Yeni oynadığı pozisyonda kendini rahat hissettiğini ifade eden genç futbolcu, "Şu anda bu pozisyonda oynuyorum. Yeni hocamız bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de burada iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu pozisyonda daha rahat hissediyorum. Hocamız nereye koyarsa orada oynarım" açıklamasında bulundu.

Milli takım kararının sorulması üzerine başarılı futbolcu, "Zor bir karar. Herkesin bildiği gibi 3 farklı milli takım ihtimalim var. Henüz bir karar vermedim. Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor. Karar verdiğimde herkes görecek" diye cevap verdi.

Son Trabzonspor maçında hayal kırıklığına uğradıklarını da söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Bir önceki Avrupa maçımızı telafi etmeliyiz. Önemli bir maç. Elimizden geleni yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadele öncesinde genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yarın Antwerp ile güzel bir maç oynayacaklarını belirten Kadıoğlu, "Eski takım arkadaşlarımızla karşılaşacağız, Frey, Samatta ile. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelip, Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız" diye konuştu.

Yeni oynadığı pozisyonda kendini rahat hissettiğini ifade eden genç futbolcu, "Şu anda bu pozisyonda oynuyorum. Yeni hocamız bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de burada iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu pozisyonda daha rahat hissediyorum. Hocamız nereye koyarsa orada oynarım" açıklamasında bulundu.

Milli takım kararının sorulması üzerine başarılı futbolcu, "Zor bir karar. Herkesin bildiği gibi 3 farklı milli takım ihtimalim var. Henüz bir karar vermedim. Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor. Karar verdiğimde herkes görecek" diye cevap verdi.

Son Trabzonspor maçında hayal kırıklığına uğradıklarını da söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Bir önceki Avrupa maçımızı telafi etmeliyiz. Önemli bir maç. Elimizden geleni yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

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