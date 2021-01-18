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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'a geldi! İşte İlk sözleri...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'a geldi! İşte İlk sözleri...
18.01.2021 01:48
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Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, İstanbul'a geldikten sonra ilk röportajını verdi. Havalimanında kendisini karşılayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'yla ayaküstü sohbet eden Mesut "Yol güzel geçti. Güzel bir ayrılık oldu. Arkadaşlarla vedalaştık" dedi. Özil "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.


Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, İstanbul'a geldikten sonra ilk röportajını verdi. Havalimanında kendisini karşılayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'yla ayaküstü sohbet eden Mesut "Yol güzel geçti. Güzel bir ayrılık oldu. Arkadaşlarla vedalaştık" dedi. Özil "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.
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