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Fenerbahçe’den Galatasaray’a sert eleştiri!
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert eleştiri!

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 18:04

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Galatasaray yönetimine ve maç kararlarına sert eleştirilerde bulunan sarı-lacivertliler, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleriyle tepki gösterdi. Paylaşımda, maçtaki hakem kararlarına dair detaylı analizlere yer verilerek Galatasaray’ın tutumu eleştirildi.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'a yönelik, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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