Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin başındaki ilk çalışmasına çıkan yeni teknik direktör Domenico Tedesco, takımın başında sahaya indi.

Antrenmandan detaylar

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Trabzonspor karşılaşmasının taktik provaları yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu ağrıları nedeniyle yürüyüş yaptı, yarın takımla çalışması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş bireysel kuvvet çalışması yaptı.

Jhon Duran için tedavi süreci sürüyor.

Nelson Semedo ise Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Tedesco'dan ilk mesaj: "Zamanımız yok"

Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Domenico Tedesco, "Hep beraber başaracağız. Zamanla birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok" diyerek ciddiyetini ortaya koydu.

Tesiste kalacak, herkese şans verecek

Disiplinli ve titiz yapısıyla bilinen İtalyan teknik adamın, Trabzonspor maçına kadar Samandıra'da kalacağı öğrenildi. Tedesco, takımdaki hiçbir oyuncunun garanti ilk 11'de olmadığını, herkesin forma şansı bulabileceğini belirtti.