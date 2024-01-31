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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 12:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 13:08

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! İspanyol kulübüne transfer oldu!

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertlilerde yıldız isim de İspanyol kulübüne transfer oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çekti.

Kanarya şu ana kadar üç transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yönetim, ikinci olarak Milan forması giyen Rade Krunic'i transfer etti.

Sarı-lacivertliler, sezon başında da transfer listesinde yer alan Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı.

Kanarya, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı.

Bonucci, Krunic ve Çağlar transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'de iki de ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin'i Panathinaikos'a kiraladı.

Sarı-lacivertliler sezon başında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralık olarak gönderdi.

Kanarya'da Samet ve Umut'un ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

CRESPO RAYO VALLECANO'YA GİDİYOR

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, İspanya yolcusu...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz.

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