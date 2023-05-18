Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de haftanın kritik maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de haftanın kritik maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11'ler:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Batshuayi, Valencia
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok