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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu!
18.05.2023 19:11 - Son Güncelleme: 18.05.2023 22:03

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Süper Lig'de haftanın kritik maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu.

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Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Batshuayi, Valencia

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok

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