Fenerbahçe tribünlerinde 'istifa' sesleri! Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak şampiyonluk için yetmedi. Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın Ankara'da farkı açmasıyla beraber Fenerbahçe tribünlerinde istifa sesleri yükseldi. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı. İşte o anlar...