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Fenerbahçe tribünlerinde 'istifa' sesleri! Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı

Fenerbahçe tribünlerinde 'istifa' sesleri! Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı
Osman Cengiz
30.05.2023 22:16 - Son Güncelleme: 31.05.2023 01:15

OTOMATİK OYNAT

Spor 03:16
MKE ANKARAGÜCÜ 2-2 BAŞAKŞEHİR...
Spor 01:22
GOL | Ankaragücü 2-2...
Spor 01:09
GOL | Ankaragücü 1-0...
Spor 00:11
Bodrumspor-Göztepe maçının...
Spor 00:11
Sakaryaspor-Eyüpspor maçının...
Spor 00:11
Sakaryaspor-Eyüpspor maçının...
Spor 00:31
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un...
Spor 01:23
TFF yeni sezondaki yabancı...
Spor 01:23
GOL | Başakşehir 1-0...
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Sivasspor-Fenerbahçe! İlk...
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PSG Lionel Messi konusunda...
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Beşiktaş Galatasaray...

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak şampiyonluk için yetmedi. Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın Ankara'da farkı açmasıyla beraber Fenerbahçe tribünlerinde istifa sesleri yükseldi. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı. İşte o anlar...

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