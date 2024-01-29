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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 13:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 13:37

Fenerbahçe transfer haberleri son dakika: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de! Sarı Lacivertliler özel video ile resmen duyurdu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini özel video paylaşımıyla resmen duyurdu. Çağlar Söyüncü 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek. | Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
"Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek."

Çağlar Söyüncü, aramıza hoş geldin. ⚡️#KoyYüreğini pic.twitter.com/yVMFcX4QOC

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 29, 2024

İLK SÖZLERİ
Çağlar Söyüncü imzanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım"

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