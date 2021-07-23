Haberler Video Spor Videoları <a href="/index/fenerbahce?type=2" class="">Fenerbahçe</a> SON DAKİKA: <a href="/index/pereira?type=2" class="">Pereira</a> 4 ismi kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe SON DAKİKA: Pereira 4 ismi kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe SON DAKİKA: Pereira 4 ismi kadro dışı bıraktı
23.07.2021 10:53
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Son dakika haberi! Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarına A takımdan ayrı devam edeceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladığı ve 4 oyuncuyla ilgili kararın bu doğrultuda verildiği ifade edildi.


RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Bu futbolcuların gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar,

Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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