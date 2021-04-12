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Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI İZLE | İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI İZLE | İlk 11'ler belli oldu
12.04.2021 18:22
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Hakem Mete Kalkavan yönetiminde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen sarı lacivertlilerde hedef mutlak galibiyet.




Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.



Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti, Mesut Özil ve Nazım Sangare kadroda yer almadı

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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