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Fenerbahçe Attila Szalai'yi kadrosuna kattı! Bu video ile duyurdular

Fenerbahçe Attila Szalai'yi kadrosuna kattı! Bu video ile duyurdular
17.01.2021 23:28
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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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