Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa kararlarını canlı yayında öğrendi: Bilmiyordum bunu!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti: Resmi olarak yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti: Resmi olarak yollar ayrıldı