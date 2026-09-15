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Trabzonspor teknik direktör için Thomas Reis ile görüşüyor!

Trabzonspor teknik direktör için Thomas Reis ile görüşüyor!

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Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis’i gündemine aldı. Bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adam ile temasa geçti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor

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