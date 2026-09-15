CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
Trabzonspor teknik direktör için Thomas Reis ile görüşüyor!
Trabzonspor teknik direktör için Thomas Reis ile görüşüyor!
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 10:15
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis’i gündemine aldı. Bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adam ile temasa geçti.
SONRAKİ HABER
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti: Resmi olarak yollar ayrıldı
Emirhan Ceylan
Takvim.com.tr
Spor
Bunlar da Var
58:11
Engelli genç Emre'den Başkan Erdoğan'ı duygulandıran sözler!
15.09.2026
Salı
02:58
İslam Memiş açıkladı: Fed sürpriz yaparsa ons altın 4.400 doları görebilir
14.09.2026
Pazartesi
01:41
Hintli diplomatın gözü kuruyemişten başka bir şey görmedi! Parmaklarını yaladı
14.09.2026
Pazartesi
02:12
Birleşik Krallık'ta büyük kırılma: İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den ortak ayrılık imzası
14.09.2026
Pazartesi
CANLI YAYIN