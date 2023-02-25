UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün saat 14.00'te yapılan kura çekimiyle belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi Sevilla ile eşleşti. Kura çekimi sonrası vatandaşlar arama motorlarından FENER Sevilla maçı ne zaman? FB Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB Sevilla maçı hangi gün oynanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar