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FENER Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? | UEFA FB Sevilla maçı hangi gün oynanacak?

FENER Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? | UEFA FB Sevilla maçı hangi gün oynanacak?
25.02.2023 12:01

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün saat 14.00'te yapılan kura çekimiyle belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi Sevilla ile eşleşti. Kura çekimi sonrası vatandaşlar arama motorlarından FENER Sevilla maçı ne zaman? FB Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB Sevilla maçı hangi gün oynanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar

Spor Videoları

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarında karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Kura çekimi bugün TSİ ile saat 14.00'te gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol temsilcisi Sevilla oldu. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB Sevilla maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylı bilgi

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ya Kadıköy'de oynanacak.

UEFA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

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