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FB Helsinki hangi kanalda? Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

FB Helsinki hangi kanalda? Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?
26.08.2021 13:28
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde takımlarımız rövanş maçlarında sahaya çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler; FB Helsinki hangi kanalda? Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? sorularını arama motorlarından aratmaya başladılar. İşte karşılaşmaya dair detayları....


UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki karşısında turu geçme planları yapıyor... Başta sarı lacivertli takıma gönül veren tüm futbolseverler kenetlenip Kanarya'nın bir üst tura çıkması için destek verecek... Mücadele öncesi takımlara dair son durumlar ve iki takımın ilk 11'inde oynayacak isimler merakla bekleniyor... Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşma öncesi yayın bilgileri ve iki takıma dair önemli bilgiler...

HELSİNKİ – FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi Helsinki - Fenerbahçe play-off rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

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