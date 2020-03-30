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Fatih Terim'den taburcu olması sonrası ilk mesaj

Fatih Terim'den taburcu olması sonrası ilk mesaj

30.03.2020 18:23

Corona virüsüne yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu olduktan sonra Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. İşte Fatih Terim'in paylaştığı o mesaj.


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