Corona virüsüne yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu olduktan sonra Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. İşte Fatih Terim'in paylaştığı o mesaj.
Fatih Terim'den taburcu olması sonrası ilk mesaj30.03.2020 18:23
- Fatih Terim'den taburcu olması sonrası ilk mesaj
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