A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'un performansını değerlendiren Toroğlu, "Türkiye'ye uzun zamandır Sörloth gibi bir oyuncu gelmemişti." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan flaş Sörloth yorumu: Uzun zamandır...01.02.2020 21:26
- Erman Toroğlu'ndan flaş Sörloth yorumu: Uzun zamandır...
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