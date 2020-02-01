Ahmet Ağaoğlu: Protestoları Ali Koç'a sorun buna sebep olan ben değilim 01.02.2020 23:13

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup etti. Galibiyet sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Verilmesi gereken bir ders vardı. Biz bu dersi sahada verdik. Bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğrunun yanındadır." ifadelerini kullanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili sorulan soruya "Protestoları Ali Koç'a sorun isterseniz. Buna sebep olan ben değilim." yanıtını verdi.