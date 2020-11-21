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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Başakşehir maçına ilişkin bomba yorum: İsim hayranlığını anlamıyorum!

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Başakşehir maçına ilişkin bomba yorum: İsim hayranlığını anlamıyorum!
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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş bugün ilk yarı askerle oynadı, çatır çatır oynadılar. Bu oyunu yay 90 dakikaya. Ne olur abi Utku, Necip bunlarla kaybet. İsim hayranlığı ne anlamıyorum. İsim bana en az 6-7 maç almalı, o zaman isim!" değerlendirmesinde bulundu.


Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş bugün ilk yarı askerle oynadı, çatır çatır oynadılar. Bu oyunu yay 90 dakikaya. Ne olur abi Utku, Necip bunlarla kaybet. İsim hayranlığı ne anlamıyorum. İsim bana en az 6-7 maç almalı, o zaman isim!" değerlendirmesinde buldun.
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