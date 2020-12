Erman Toroğlu yorumladı: Luis Gustavo'nun pozisyonu her yerde kırmızı kart!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "Luis Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde net kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.



Fenerbahçe'yi galibiyeti getiren golleri Sangare, Tisserand, Gustavo ve Mert Hakan Yandaş kaydederken Başakşehir'in tek sayısı Mahmut Tekdemir'den geldi.



Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



HER YERDE KIRMIZI KART!

Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programının canlı yayınında Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Luis Gustavo'nun girdiği pozisyonu da değerlendiren Toroğlu, "Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde net kırmızı kart." ifadelerini kullandı.