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Erman Toroğlu: Hakemler yıllardır Türkiye'de virüs

Erman Toroğlu: Hakemler yıllardır Türkiye'de virüs
22.06.2020 03:31

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemler yıllardır Türkiye'de virüs. VAR geldi daha da virüs oldu bunlar." dedi.


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