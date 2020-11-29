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Erman Toroğlu: "Beşiktaş mağlup olursa ağaçtan düşer"

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş mağlup olursa ağaçtan düşer." dedi.


Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor... Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Daha önce 351 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki kıran kırana çekişmede Fenerbahçe 133 galibiyet alırken Beşiktaş 125 galibiyet aldı.

"MAĞLUP OLURSA AĞAÇTAN DÜŞER"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Beşiktaş mağlup olursa ağaçtan düşer." ifadelerini kullandı.

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