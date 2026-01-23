Ergin Ataman'dan İsrailli magandalara sert tepki: "Geldim yine geleceğim"
Maccabi Tel Aviv deplasmanında yüzlerce İsrailli taraftarın maç boyu süren ağır hakaret ve küfürlerine maruz kalan Ergin Ataman, karşılaşma sonunda adeta ders verdi. Salon girişinde başlayan ve soyunma odası koridorlarına taşan çirkin saldırılara tepki gösteren Ataman, "Bu, EuroLeague'in sorunu. NBA'de böyle bir şey göremezsiniz. İki yıl önce biri bana 'İsrail'e gelme' dedi. Ben buraya geldim, yine geleceğim. Hiçbir şey umurumda değil." dedi.