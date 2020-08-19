Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi: Beşiktaş, Anthony Modeste ile anlaşmak üzere

19.08.2020 09:54

Beşiktaş'ın transfer operasyonunda sıcak saatler... Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesiyle golcü arayışan giren siyah beyazlı kulüp boşluğu dolduracak ismi Almanya'da buldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların ilgilendiği isimle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Çorlu, Beşiktaş'ın bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Anthony Modeste transferinde sona yaklaştığını söyledi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Türkiye'de her transfer döneminde Süper Lig kulüpleri için yazılan Modeste, bu kez de Beşiktaş için yazıldı. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile görüştüğü söylenmişti. Henüz Türkiye'den bir takıma imza atmayan Modeste, için Beşiktaş ile prensip olarak anlaştığı iddia edildi.

"BEŞİKTAŞ, ANTHONY MODESTE İLE ANLAŞMAK ÜZERE"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Beşiktaş'ın bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Anthony Modeste transferinde sona yaklaştığını söyledi.