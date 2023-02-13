Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan alkışlanacak hareket! Depremden etkilenen Arda Can ile Cenk'i ziyaret etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, ülkemizde 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Deprem sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza açıklamalarda bulundu.



Brezilya basınından Globo Esporte'ye röportaj veren futbolcunun demeçleri dikkat çekti. Josef de Souza depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıkladı.

Josef, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" dedi.

DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ!



Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Mersin'de misafir edilen depremzedeleri ziyaret ederek hem hediyeler sundu hem de onlara moral verdi.



Deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatan futbolculardan biri olan Josef de Souza, Mersin'e gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Yenişehir Fuar Alanında depremden zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Brezilyalı futbolcu, çocuklara hediyeler verirken geçmiş olsun dileklerini iletti ve orada bulunan herkese moral verdi.





Alanı gezen ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'den bilgi alan Beşiktaşlı oyuncu, aileler ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Josef de Souza, "Buradaki çalışan gönüllü ve yetkili herkesi depremzedeleri burada iyi bir şekilde ağırladıkları için kutluyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm, teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj; bu çocuklara sahip çıkın. Tüm Türk halkından istediğim şey bu çocuklar yalnız bırakılmasın. Onlar hepimizin çocukları" şeklinde konuştu.