Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama!

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat başkanlığa seçildi.

Hasan Arat, siya-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Arat ilk açıklamasında, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi." dedi.

Hasan Arat'ın yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise şunları söyledi, "Çok heyecanlıyız. Seçim başlamadan önce kaybeden olmayacağını söyledik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz."

Yönetim kurulunda yer alan Mete Vardar, "Kazanan Beşiktaş oldu. Müthiş bir tevazu. Bugün 92-93 yaşında üyelerimiz sırada beklediler. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu." açıklamasında bulundu.