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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu: Ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu: Ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum
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Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile hafta sonu oynanacak derbi maçın ligin gidişatını etkilemeyeceğini söyleyen Yalçın, "Derbi önemli, daha önce de derbi maçlar oynadık. Ligin bitimine uzun bir zaman var. Derbinin sonucunun ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum. Seyir zevki veren bir oyun oynanmasına ülke futbolunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile hafta sonu oynanacak derbi maçın ligin gidişatını etkilemeyeceğini söyleyen Yalçın, "Derbi önemli, daha önce de derbi maçlar oynadık. Ligin bitimine uzun bir zaman var. Derbinin sonucunun ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum. Seyir zevki veren bir oyun oynanmasına ülke futbolunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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