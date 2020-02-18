Atletico Madrid - Liverpool canlı anlatım izle | Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşması 18.02.2020 18:39

Devler Ligi'nde nefes kesecek son 16 turu başlıyor. Atletico Madrid, evinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor. Kadrosuna Alvaro Morata, Diego Costa, Yannisck Carrasco ve Joao Felix gibi yıldızları barındıran İspanyol ekibi, Salah'lı, Mane'li ve Firmino'lu Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ATLETICO MADRID: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

LIVERPOOL: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas, Koke, Lemar, Correa, Morata



ATLETICO MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Dev karşılaşmayı hakem Szymon Marciniak yönetecke. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Pawel Gil ve Tomasz Kwiatkowski olacak..

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER (OPTA)

Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan dört Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet elde ederken (2B); İspanyol temsilcisi, rakibiyle eşleştiği tek eleme turundan zaferle ayrılıp kupayı kazanmıştı (2009/10 Avrupa Ligi).

Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2008/09 sezonu gruplarında eşleşen Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan iki maç da 1-1 sona erdi.

İspanyol kulüplerine konuk olduğu son beş Avrupa maçını kazanamayan Liverpool (1B), son dört karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibinin zaferle döndüğü son İspanya ziyareti 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gerçekleşti (1-0 vs Real Madrid).

Liverpool, Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarıyla eşleştiği üç eleme turunda da rakiplerini elemeyi başardı (2006/07 vs Barcelona, 2008/09 vs Real Madrid & 2018/19 vs Barcelona).

Liverpool, Atletico Madrid'in iç saha maçlarına sahne olan Wanda Metropolitano'daki tek resmi karşılaşmasını, geçen sezon Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

2013/14'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı yedi sezonun altısında gruptan çıkan Atletico Madrid, daha önce sadece iki kez eleme turlarında mücadele edebilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki deplasmandan galip ayrılan Liverpool, turnuva tarihinde üç maçlık bir seri yakalamadı. İngiliz ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası formatında ise daha uzun bir seriyi en son Eylül 1984'te yakalamıştı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Diego Simeone yönetiminde çıktığı 12 iç saha maçında mağlubiyet almadı ve kalesinde sadece iki gol gördü (8G 4B).

Görev alması halinde Şampiyonlar Ligi'nde 50. kez forma giyecek olan Atletico Madrid forveti Alvaro Morata, turnuva tarihinde attığı gollerin yarısını eleme turlarında kaydetti (7/14).

2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı 14 maçta fileleri 10 kez havalandıran Liverpool forveti Sadio Mane'den daha fazla gol atan tek oyuncu Cristiano Ronaldo (11 gol).

2017/18 sezonundan bu yana Liverpool'un çıktığı 32 Şampiyonlar Ligi maçının 31'inde forma giyen Mohamed Salah ve Roberto Firmino, bu süreçte en fazla karşılaşmada görev alan iki oyuncu konumunda. İkilinin forma giymediği tek maç, Liverpool'un geçen sezon sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşıydı.