Eski milli basketbolcu İbrahim'in Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş.

Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.





DEMET ŞENER: İÇİM İÇİME SIĞMIYORDU

Ömer Kutluay'ın annesi Demet Şener ise mutluluğunu sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı: Birkaç zamandır içim içime sığmıyordu. Herkese haykırmak istiyordum ama doğru zamanı beklemem gerekti. Canım oğlum Ömer Kutluay bundan sonra dünyanın en büyük kulübü Real Madrid formasını giyecek. Seninle ne kadar gurur duysam azdı! Yolun açık,şansın bol olsun annem! Seni çok seviyorum.