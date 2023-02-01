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Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı
01.02.2023 17:12

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Havalimanında basın mensuplarına konuşan Hadziahmetovic, "7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor" dedi.

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İngiltere'den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine Hadziahmetovic, "Beşiktaş daha ısrarlıydı" diye konuştu.

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hadziahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde, Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrılmak üzere Konya Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Amir Hadziahmetovic, "7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor. Konyasporlu taraftarlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine futbolcu, "Beşiktaş daha ısrarlıydı" diye konuştu. Hadziahmetovic, açıklamalarının ardından saat 16.45 uçağıyla İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.

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