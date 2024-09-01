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Adanaspor'un acı kaybı! Teknik Direktör Sol Bamba, Manisa deplasmanında hayatını kaybetti!
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Adanaspor'un acı kaybı! Teknik Direktör Sol Bamba, Manisa deplasmanında hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024, 02:03 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024, 02:03

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un teknik direktörü Sol Bamba, Manisa deplasmanında maç öncesi yaşadığı rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bamba’nın ölümü, futbol camiasını derin bir üzüntüye boğarken, TFF tüm profesyonel maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Adanaspor ve Trabzonspor camialarından başsağlığı mesajları yağdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Fildişi Sahilli teknik adam Lenf Kanseri tedavisi görüyordu.

HAYATINI KAYBETTİ
Sol Bamba'nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

BİR DÖNEM TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI!
Sol Bamba 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor formasını giymişti.

Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW

— Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) August 31, 2024


ADANASPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Ölüm haberi sonrası kulüpten yapılan açıklamada "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.." denildi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk… pic.twitter.com/56tIMcRbLO

— TFF (@TFF_Org) August 31, 2024


TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI: SAYGI DURUŞU YAPILACAK
TFF konuyla ilgili taziye mesajı yayınladı ve maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.


SOL BAMBA KİMDİR?
Souleymane Bamba 1985 Fransa doğumlu Fildişi Sahilli eski milli futbolcudur. Stoper mevkiinde görev yapmaktaydı. 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor forması giyen teknik adam 1. Lig takımlarımdan Adanaspor'u çalıştırmaktaydı.

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