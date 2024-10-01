Acun Ilıcalı'dan 'tehdit' çıkışı! Okan Buruk'u hedef aldı!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 16:56 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 16:56

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında yaşananlara tepki gösteren sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı, şu görüşleri aktardı:

"Bu hafta bana göre 2 kere 2'yi 3 yapma haftasıydı. Bunu da yaşadık. Bunu tahmin etmiyordum. Bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı. Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki iki pozisyonda VAR incelemesi için 9,5 dakika oyun durdu. Maçın sonunda Galatasaray'ın gol yeme ihtimali var. 17 dakika uzamış, maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi. Bir anda 6 dakika oldu mu sana 9,5 dakika. Orta yapılıyor, topu uzaklaştırıyorlar. Hakem durun, yok mu bir şey diyor? Bir şey yok diyorlar. Fazladan uzuyor ve bitiyor maç. Maçtan sonra hemen toplandık. Başkanımız, 'Arkadaşlar, operasyona hazır olun, başımıza yarın bir şey gelecek' dedi. Maç başladı ve komik şeyler yaşadık. Pozisyonlarda bayrak kalkmaya başladı. Kural bu değil. İkinci yarıda yan hakem, uzun top ve bayrak. Kuralların değişip değişmediğini sordum Ahmet Ketenci'ye. Atak yapıyoruz ve bir bayrak daha. Bırak da VAR'a gidelim. VAR'sız maç oynadık. Türkiye'de VAR başladığı günden beri 18 saniyede başlayan oyun var mı? Bu yaşadıklarımızın adı rezalet. Bu oynanan futbol değil. Kuralların dışına çıkıldı. Kuralları artık geçtik. Fenerbahçe'ye karşı başka şeyler uygulanıyor."

- "Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında hakeme yönelik sözlerine de tepki gösteren Ilıcalı, "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış." değerlendirmesinde bulundu.