Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas'ı eleştirdi: "Burak başkanım bu kaosa camiayı, kulübü siz soktunuz, siz getirdiniz"

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, bugün yapılması planlanan kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplandı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, toplantıda yaptığı konuşmada kulüpte başlayan seçim sürecinin iç ve dış baskılarla kesintiye uğradığını dile getirerek, "Bugün burada normalde Galatasaray'ımızın önünü açacak, yönetimde tazelenme sağlayacak bir seçimi icra edecektik. Ancak bu olmayınca süreci değerlendirmek için bu olağanüstü divan kurulu toplantısını koymak mecburiyetinde kaldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinde yer almış büyüklerimiz, Cumhuriyetinin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş büyük Galatasaray camiası ve onun temsilcilerinin yeni kuşak temsilcileri olarak burada Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe ve hem dışa göstermek zorundayız. Bu konu çok nettir." ifadelerini kullandı.

Seçimin yapılması için camianın profesyonelleri ile hukukçularının büyük bir mücadele verdiğini anlatan Derkan, "Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek durumdayız. Yönetimimizin de toplantıya katılmama konusunda belli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim." değerlendirmesinde bulundu.

Divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, kulüp başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı.

BURAK ELMAS: DOĞRU BULMUYORUZ

Divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, kulüp başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı. Burak Elmas, olağanüstü divan kurulu'na katılmama nedenini açıkladı. Başkan Elmas, "Acelece bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ELMAS'I ELEŞTİRDİ

Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, olağanüstü seçimli genel kurulu mahkeme tarafından durdurulan kulübü kaosa mevcut başkan Burak Elmas'ın soktuğunu iddia etti. Galatasaray Kulübünün olağanüstü divan kurulu toplantısı, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantıda konuşan eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak, kulübü kaosa başkan Burak Elmas'ın sürüklediğini ileri sürerek, "Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Dün başkanımızı hepimiz üzüntüyle dinledik. Başkanımız, bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmek istemediğini ifade etti. Sevgili Burak başkanım bu kaosa camiayı, kulübü siz soktunuz, siz getirdiniz." diye konuştu.

Son 1 aylık süreçten endişeli olduğunu dile getiren Albayrak, "Sevgili başkanımız bu işlerden haberi olmadığını söylüyor. Sevgili Galatasaraylılar, dakika dakika, isim isim, mekan mekan hepsinden haberim var. Yapma sevgili başkanım. Manzara burada. Bütün Galatasaraylılar görüyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, kulübü mevcut durumdan çıkarmaları gerektiğini aktararak, "Galatasaray'ın zarar görmemesi lazım. Buradan kulübü hep beraber çıkartmalıyız. Buna mecburuz. Bu çatı altındaki herkesin bir görevi var. Ben, elimi taşın altına koyacağım ama bu seçime 2 değerli başkan adayımız girecek. Onların hakkıdır." şeklinde görüş belirtti.

Tartışmaların yaşandığı merhum başkan Mustafa Cengiz döneminde yönetimden istifa etmemesinin nedenini dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene birçok kişi bana istifa etmemi söyledi, bana kızdı. İstifa edemezdim. Çünkü başkanımız ölüm döşeğindeydi. Mustafa Cengiz'e rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu yapamazdım. Ben böyle bir insan değilim. Galatasaraylıların bir, birlik, beraber olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin bu işin içinden çıkacağız. Hem Eşref başkanımız hem de Metin başkanımızı tebrik ediyorum. Kaçmadılar, aslanlar gibi ekiplerini kurdular, hazırlıklarını yaptılar, seçime hazırlandılar. Onları destekleyeceğiz ama seçime kadar endişeliyim, huzursuzum. Kalan sürede bu süreci denetleyecek bir mekanizmayla Galatasaray Divan Kurulunun müdahale etmesi lazım."

Futbol takımının geçen sezon gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan Albayrak, "Bu sene bir ara hepimiz düşme hattındaki 2-3 takımı takip eder duruma geldik. Galatasaray'da böyle bir şey olabilir mi?" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması planlanan ancak mahkeme kararıyla dün iptal edilen seçimin hazırlıkları çerçevesinde salonda seçim sandıklarının olması dikkati çekti.

Öte yandan kulüp üyeleri, olağanüstü seçimin yapılabilmesi için imza topluyor.