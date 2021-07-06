A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Merve Akpınar'a destek

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çeken Merve Akpınar'a destek verdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çeken Merve Akpınar'a destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yayımlanan videolu paylaşımda, "Cesaretin ve azminle gurur duyuyoruz Merve Akpınar. Seni çok seviyoruz." denildi.

Videoda milli futbolcuların genç hentbolcu Merve Akpınar'a destek mesajlarına yer verildi.

Milli takımın kaptanı Didem Karagenç, yaptığı açıklamada, "Sevgili Merve. Videonu izledik. Seni çok sevdiğimizi söylemek istedik. Biz birlikteyiz ve beraberiz. Sen çok güçlüsün. Umudunu asla kaybetme. Çünkü sen bir ilham kaynağısın. Seni çok seviyoruz. Mücadeleni çok seviyoruz ve seni destekliyoruz. Bunu bilmeni istedik. Seni çok öpüyoruz." ifadelerini kullandı.