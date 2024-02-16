▶️ Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden Milli güreşci Nesrin Baş, seri başı olduğu için şampiyonaya çeyrek finalde başladı. Baş, bu turda Bireysel Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0 yendi. Yarı finalde ise Polonyalı Viktoria Choluj ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk puanı ihtarla verdi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada skoru 1-1 getiren Nesrin Baş, son saniyelerde rakibine puan vermedi ve maç bitti. Polonya köşesi son saniyedeki pozisyona itiraz etti ancak itiraz reddedildi. İtirazdan gelen 1 puanla Nesrin Baş, maçı 2-1 kazandı ve finale çıktı.

Nesrin Baş finalde ev sahibi sporcu Romen Aleksandra Nicoleta Anghel karşılaştı. Nesrin, karşılaşmanın ilk yarısının son saniyelerinde 3-0 öndeyken rakibini tuş pozisyonunda yakaladı ama süre bitti. İlk devre Baş'ın lehine 3-0 sona erdi.

İkinci devreye milli güreşçi Nesrin baş, kontrollü başlasa da ilk uyarıyı aldı. Son 1 dakikaya galip giren Baş'a ikinci uyarı geldi ve 30 saniye başladı. Rakibine bu sürede puan verdi skor 3-1 oldu. Nesrin maçı bırakmadı maçı 5-2 yaptı ve mücadeleyi kazanarak Avrupa şampiyonu olurken altın madalyanın da sahibi oldu.