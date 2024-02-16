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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 22:17 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 22:43

▶️ Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa şampiyonu oldu!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te sona eren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyük kadınlarda mindere milliler adına son olarak Nesrin Baş çıktı. Baş, Avrupa şampiyonluğu için ev sahibi sporcu Rumen Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaştı. Maçı 5-1 kazanan Nesrin Baş Avrupa şampiyonluğunu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş ile bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil'i tebrik etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden Milli güreşci Nesrin Baş, seri başı olduğu için şampiyonaya çeyrek finalde başladı. Baş, bu turda Bireysel Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0 yendi. Yarı finalde ise Polonyalı Viktoria Choluj ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk puanı ihtarla verdi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada skoru 1-1 getiren Nesrin Baş, son saniyelerde rakibine puan vermedi ve maç bitti. Polonya köşesi son saniyedeki pozisyona itiraz etti ancak itiraz reddedildi. İtirazdan gelen 1 puanla Nesrin Baş, maçı 2-1 kazandı ve finale çıktı.

Nesrin Baş finalde ev sahibi sporcu Romen Aleksandra Nicoleta Anghel karşılaştı. Nesrin, karşılaşmanın ilk yarısının son saniyelerinde 3-0 öndeyken rakibini tuş pozisyonunda yakaladı ama süre bitti. İlk devre Baş'ın lehine 3-0 sona erdi.

İkinci devreye milli güreşçi Nesrin baş, kontrollü başlasa da ilk uyarıyı aldı. Son 1 dakikaya galip giren Baş'a ikinci uyarı geldi ve 30 saniye başladı. Rakibine bu sürede puan verdi skor 3-1 oldu. Nesrin maçı bırakmadı maçı 5-2 yaptı ve mücadeleyi kazanarak Avrupa şampiyonu olurken altın madalyanın da sahibi oldu.

Romanyada düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı

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