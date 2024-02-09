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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 17:58

▶️ Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

Devre arası transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş, transferin son gününde gaza bastı. Polonya'nın Legia Varşova kulübünden Arnavut futbolcu Ernest Muci'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. İşte ilk sözleri...

Transferin son gününde gaza basan Beşiktaş, Arnavut 10 numara Ernest Muci'yi kadrsuna kattı.

Başkan Hasan Arat ve 2. başkan Hüseyin Yücel'le beraber İstanbula'a inen Muci, ilk açıklamalarını yaptı.

Başkah Hasan Arat ve 2. başkan Hüseyin Yücel de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE

"TRANSFERDE DOSTLARIMIZIN ÇOK ETKİSİ OLDU"

Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Sporcumuzun ailesinin Türkiye'yi istemiş olması, sporcunun istemiş olması çok güzel bir netice getirdi. Transferde çok büyük emeği geçti ikinci başkanımı Hüseyin Yücel'in."

İŞTE ERNEST MUCI'NİN AÇIKLAMALARI:

"RÜYAM GERÇEK OLDU"

Çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez. Hızlı bir transfer oldu. Maç oynadıktan sonra hızlıca gelişti benim adıma. Sabah Varşova'ya geçtim buraya gelebilmek için. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum."

2. BAŞKAN HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"GEÇ OLSUN GÜÇ OLMASIN"

Bir söz vardır, geç olsun güç olmasın. Biraz geç oldu. Taraftarımızın sabrını zorladık ama günün sonunda gayet güzel bitirdik. Biri geldi, ikincisi oldu diyelim. Bakacağız. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun. Bize güvenen ve özellikle bizi eleştiren taraftarlarımıza teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olacak. Beşiktaş her güzel şeyi hak ediyor. 3 ve 4'üncü transferler yazın. Yeni transferi burada bekliyoruz, siz de bekleyin."

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