Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:01:42 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:25:23

Beşiktaş'ta, eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (63), sosyal medyada tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (21) tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, güvenlik kamerasına yansıyan kaçış anları gündem oldu.

Sosyal Medyada Tanıştılar, Evde Buluşup Tartıştılar

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hollanda'da yaşayan ve bir süredir İstanbul'da bulunan Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyada tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi Beşiktaş'taki evine davet etti. İddiaya göre ikili arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı yaraladı.

Yaralı Oyuncu Yardım Çağırmak İçin Süründü

Ağır yaralanan Sulukahya, can havliyle apartmandaki bir alt kata inerek komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sulukahya, ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Taksiyle Kaçtı, Bıçakla Birlikte Yakalandı

Olayın ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde şüpheli Fatma Gülsüm P.'nin binadan hızla çıkarak taksiyle olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Cinsel Saldırıya Uğradım" İddiası

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P., ilk ifadesinde Mehmet Serdar Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını, bu nedenle bıçağı alarak saldırdığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Kamerasında Kaçış Anları

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Sulukahya'nın elinde poşetle apartmana girdiği, kısa süre sonra ise Fatma Gülsüm P. ile birlikte daireye yöneldiği görülüyor. Başka bir kamera kaydında ise genç kadının apartmandan koşarak çıktığı ve hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Görgü Tanığı: "Bir Anda Ortalık Karıştı"

Apartmanda yaşayan bir komşu, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Gece bir gürültüyle uyandım. Sonra bağırışlar duydum. 5 numaralı dairenin önüne biri yığılmıştı. Komşular camdan bakmış. Genç kadın bir an apartmanın önünde durakladı, sonra koşarak kilise tarafına doğru kaçtı."